Стив Керр: «Если Уайзмену не будет места в ротации, пусть лучше играет в Лиге развития 35 минут»

«Голден Стэйт» объявил о возвращении центрового Джеймса Уайзмена в основной состав клуба. По словам главного тренера «воинов» Стива Керра, возвращение Уайзмена само по себе не означает, что второй номер драфта-2020 получает стабильное место в составе чемпионов НБА.