Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Идет уже спор, куда конкретно ударить по Нидерландам. Гурулев - за ядреный удар

Идет уже спор, куда конкретно ударить по Нидерландам. Гурулев - за ядреный удар

Итак, США разрешили Нидерландам самостоятельно использовать размещённое на их территории американское ЯО.

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Комментарии
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А
Александр
И селедку едят как мы мороженое.
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11 час.
Severyanin
Если не сделать так, как предлагает Гурулёв, то мы можем не выбраться из под горящих обломков России. Сейчас не 1941 год. Отступать некуда. Бить надо первыми, как только станет понятно о намерениях Нидергландов начать обстрел России. Я думал полоумный макрон может спровоцировать что-то подобное. Даже шутливое стихотворение написал про ракету из Парижу. Оказывается есть и покруче идиоты, которым жизнь надоела.
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9 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;Это место, где производятся литографы.&quot;                                                    Это место не обязательно сразу накрывать ЯО,  там и Цирконы могут такую пургу устроить...  А по факту - Голландия большей частью территории расположена ниже уровня моря. Если Посейдон разгневается, то Голландия вместе с газовым хабом  пустится вплавь к Микрону, помогать ему зуб точить на Россию...
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7 час.

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