Идет уже спор, куда конкретно ударить по Нидерландам. Гурулев - за ядреный удар

Severyanin

Если не сделать так, как предлагает Гурулёв, то мы можем не выбраться из под горящих обломков России. Сейчас не 1941 год. Отступать некуда. Бить надо первыми, как только станет понятно о намерениях Нидергландов начать обстрел России. Я думал полоумный макрон может спровоцировать что-то подобное. Даже шутливое стихотворение написал про ракету из Парижу. Оказывается есть и покруче идиоты, которым жизнь надоела.