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The Eurasia Daily news agency

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Hague justice against Trump and Caroline Levitt's sinecure: the Democratic Party raged

Hague justice against Trump and Caroline Levitt's sinecure: the Democratic Party raged

The ex-prosecutor in The Hague, Jack Smith, went to street rallies against US President Donald Trump, and the former press secretary of the current head of the White House, Caroline Leavitt, received a sinecure on the conservative Fox News channel.

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