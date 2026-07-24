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SPORT24.ru

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Сильянов: «Футболистов в последнюю очередь вернут на мировую арену»

Сильянов: «Футболистов в последнюю очередь вернут на мировую арену»

Защитник «Локомотива» и сборной России Александр Сильянов высказался о возможном возвращении национальной команды и российских клубов к международным турнирам.

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