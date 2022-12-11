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Володин заявил, что участвовавшие в заключении Минских соглашений Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса

Володин заявил, что участвовавшие в заключении Минских соглашений Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что участвовавшие в заключении Минских соглашений Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида 6 - миллионного населения и нанесённого ущерба.

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