Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что участвовавшие в заключении Минских соглашений Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида 6 - миллионного населения и нанесённого ущерба.