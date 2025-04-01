«Единая Россия» обеспечила право на отпуск для семей участников СВО

МОСКВА, 1 апреля, ФедералПресс. Партия «Единая Россия» обеспечила право родителям, супругам и совершеннолетним детям участников специальной военной операции (СВО) на 35-дневный отпуск без сохранения заработной платы для ухода за раненым близким.
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