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Украина ждёт обмена пленными, чтобы взыскать со своих военных деньги

Украина ждёт обмена пленными, чтобы взыскать со своих военных деньги

Родные бойцов уговаривают сдаться русским военным.Российским силовикам стали поступать обращения от украинских коллекторов, касающиеся граждан Украины, мобилизованных в ВСУ.

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