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Аргументы недели

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За сутки число жалоб петербуржцев на Интернет достигло почти 8 тысяч

За сутки число жалоб петербуржцев на Интернет достигло почти 8 тысяч

Петербуржцы сообщают о перебоях с интернет-соединением и работе онлайн-сервисов. За последние 24 часа количество жалоб приблизилось к 8 тысячам.

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