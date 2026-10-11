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Царьград

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Москву ждут +16, грозы и снег: Тишковец о погоде в октябре

Москву ждут +16, грозы и снег: Тишковец о погоде в октябре

Понедельник в Московском регионе станет самым тёплым днём недели с температурой до +16 градусов и кратковременной грозой, а во вторник холодный фронт принесёт сильные дожди до 15 мм.

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