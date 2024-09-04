«Больше никаких красных линий». Россия меняет ядерную доктрину: что на самом деле мог задумать Путин

Автор: Вячеслав Филиппо В минувшее воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Рябков неожиданно заявил – Кремль меняет свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией.