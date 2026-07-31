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Донецкая группа новостей

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Смотреть до конца! Пьяный дрифт на Текстильщике. Жарикова 23, пьяный водитель, он же житель этого дома кошмарит всех соседей.

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