Philadelphia Journalist Who Mocked Concern Over Violent Crime In Democrat Cities Shot Dead In Home A left-wing Philadelphia journalist who mocked concern over rising crime in Democrat-run cities was shot to death in his home.
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