‼️🇺🇦🏴‍☠67 лет назад КГБ ликвидировал в ФРГ главаря украинских нацистов - Бандеру ▪️15 октября 1959 года в Мюнхене агент КГБ Богдан Сташинский поджидал Бандеру в подъезде его дома в Мюнхене.