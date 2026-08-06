Мэр Хиросимы обвинил Россию в ядерном запугивании, но не упомянул США

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки города, раскритиковал Россию за ее политику и ситуацию вокруг Украины, однако не упомянул США как страну, совершившую ядерную атаку в 1945 году.