Мэр Хиросимы обвинил Россию в ядерном запугивании, но не упомянул США

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки города, раскритиковал Россию за ее политику и ситуацию вокруг Украины, однако не упомянул США как страну, совершившую ядерную атаку в 1945 году.
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