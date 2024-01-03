Медведчук перечислил три фатальные ошибки Зеленского

Владимиру Зеленскому приходит конец как политику, на посту президента Украины он совершил три фатальные ошибки, заявил председатель Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей статье на сайте движения.
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