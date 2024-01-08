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Жительнице пострадавшего дома в Климовске помогли отправить детей в лагерь

Жительнице пострадавшего дома в Климовске помогли отправить детей в лагерь

Татьяна Васина, жительница одного из домов в Климовске, обратилась за помощью к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву после коммунальной аварии и попросила отправить ее детей в санаторий, пока в жилье нет отопления.

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