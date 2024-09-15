Без сахара и вреда для здоровья!

Натуральная “Нутелла” для любителей сладенького. Найдите хоть одного человека, который не любит шоколадную пасту мягкая, тягучая, воздушная паста отлично подходит к блинчикам или обычному ломтику белого хлеба, делая их гораздо вкуснее.
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