Тульские десантники уничтожают военные объекты ВСУ в курском приграничье

За последние несколько дней десантники-операторы БпЛА Тульского соединения ВДВ вскрыли и уничтожили ретрансляторы для управления БпЛА, гексакоптер «Баба Яга» и несколько единиц техники ВСУ, в том числе — танк.
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