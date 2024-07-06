Три дела одного Шеломенцева. Подробности новых преступлений экс-замглавы Барнаула

Сейчас Шеломенцев проходит по трем статьям уголовного кодекса: о получении крупной и особо крупной взяток, а также о легализации (отмывании) крупной суммы Третье уголовное дело против бывшего замглавы Барнаула Антона Шеломенцева о легализации (отмывании) крупной суммы, которое возбудили в июле 2024 года, относится к первому обвинению экс-чиновника о взятке в 2 млн рублей, которую предприниматель-перевозчик Олег Бесчастный дал госслужащему.