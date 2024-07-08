Север Столицы
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Север Столицы

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Директор театра Российской армии Милена Авимская проехала в колонне московского Ночного велофестиваля

Директор театра Российской армии Милена Авимская проехала в колонне московского Ночного велофестиваля

Ночной велофестиваль организует Транспортный комплекс Москвы Директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская проехала в колонне московского Ночного велофестиваля, участники которого стартовали от здания театра на Суворовской площади, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

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