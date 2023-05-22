Все школьники Кузбасса пройдут медосмотр до начала летних каникул

На сегодняшний день у врачей побывали 280 тысяч кузбасских школьников, у 19 245 из них впервые выявили различные патологии, 17 520 уже взяты на диспансерный учет и получают лечение, остальные дети отправлены на дообследование для уточнения диагноза.