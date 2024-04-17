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Мюнхен (ATP). 2-й круг. Зверев сыграет с Родионовым, Руне – с Галаном, Фриц – с Моро Канасом

Сетка здесь. BMW Open Мюнхен, Германия 15 – 21 апреля 2024 ATP 250 Призовой фонд – 579 320 евро Открытые корты, грунт Второй круг Рудольф Меллекер (Германия)  Джек Дрэйпер (Великобритания) Дата проведения 17 апреля, 12.

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