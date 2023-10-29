Ростислав Шапошников: Мир перевернулся

Мир перевернулся: 1. Люди, которые работали на власть, требовали возбудить против меня уголовное дело за критику власти, указывали, что я плохой, потому что выехал из Украины в 2015 году: сейчас выехали из Украины из-за угроз за критику власти и получают осуждение, что выехали из Украины.