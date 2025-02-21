В Германии сделали неожиданное заявление по переговорам России и США

Сара Вагенкнехт© AP Photo / Martin Meissner1225 прочтений Сегодня Усилия президента США Дональда Трампа по проведению скорых переговоров и завершению конфликта на Украине нужно расценивать как серьезное намерение, заявила глава партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт во время дебатов на канале ZDF.