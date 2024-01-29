ANSA: офицера Биота приговорили в Риме к 29 годам за шпионаж в пользу России

Военный трибунал Рима после рассмотрения апелляции по делу офицера Военно-морских сил Италии Вальтера Биота, обвиняемого в шпионаже в пользу России, принял решение снизить наказание с 30 лет заключения до 29 лет и двух месяцев.
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