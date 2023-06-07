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В Барнауле отключат горячую воду до полуночи. Список адресов

В Барнауле отключат горячую воду до полуночи. Список адресов

Специалисты СГК прилагают максимум усилий, чтобы вернуть горячую воду быстрее В Барнауле 7 июня до 24:00 отключат горячую воду жителям многоквартирных и частных домов из-за работ на участке теплосети М-213 в районе проспекта Комсомольского, 10б.

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