Появляется все больше свидетельств того, что на подконтрольной киевскому режиму территории Украины ширится пророссийское подпольное движение.
Во Львове подпольщики сожгли завод по производству беспилотников
Комментарии
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Балу -
А не Петров ли это с Башировым из вояжа по заграницам вернулись?...)))
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3 час.
Алексей Горшков
Они бы сразу в Брюссель с "гастролями" поехали!
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3 час.
Betahon
Главный штаб партизанского движения на временно оккупированной территории УССР судя по всему начал наконец действовать. Дело со времен войны 1812 года известное и эффективное. Успехов, товарищи подпольщики и партизаны! Победа будет за нами!
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38 мин.
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