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Во Львове подпольщики сожгли завод по производству беспилотников

Во Львове подпольщики сожгли завод по производству беспилотников

Появляется все больше свидетельств того, что на подконтрольной киевскому режиму территории Украины ширится пророссийское подпольное движение.

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Комментарии
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Балу -
А не Петров ли это с Башировым из вояжа по заграницам вернулись?...)))
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3 час.
Алексей Горшков
Они бы сразу в Брюссель с &quot;гастролями&quot; поехали!
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3 час.
Betahon
Главный штаб партизанского движения на временно оккупированной территории УССР судя по всему начал наконец действовать. Дело со времен войны 1812 года известное и эффективное. Успехов, товарищи подпольщики и партизаны! Победа будет за нами!
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38 мин.

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