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«Оттава» не вышла в плей-офф в 6-м сезоне подряд. Худшая серия в истории клуба продолжается

Канадский клуб потерял шансы на участие в розыгрыше Кубка Стэнли после поражения от «Флориды» (2:7).  Команда под руководством Ди Джея Смита набрала 81 очко в 79 играх – лучший результат с сезона-2016/17 (когда и был последний выход в плей-офф).

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