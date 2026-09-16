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test mazurok

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🏆 «Евпатория 24» — лидер среди региональных телеканалов в Telegram по итогам

🏆 «Евпатория 24» — лидер среди региональных телеканалов в Telegram по итогам августа В августе этого года телеканал «Евпатория 24» занял первое место по вовлеченности с показателем 83,9%, а по среднему охвату одной публикации телеканал вошёл в ТОП-5 лидеров, заняв пятое место с результатом 1138 просмотров.

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