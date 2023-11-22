Вышел геймплей нового хоррора на выживание, который выглядит, как Resident Evil в к...

Вышел геймплей нового хоррора на выживание, который выглядит, как Resident Evil в космосеРазработчики хоррора на выживание Opaldune опубликовали новое видео проекта, на котором показано около двух минут геймплея демоверсии.
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