В мессенджерах появился фейк Орловского МЧС с угрозами атак беспилотников

В Telegram стали функционировать сразу несколько фейковых аккаунтов ГУ МЧС по Орловской области. Их администраторы пытаются сеять панику среди населения, рассылая информацию об угрозах атаки беспилотников.
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