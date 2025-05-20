Россиянам пообещали скорое наступление летней погоды

В предстоящие выходные, 24 и 25 мая, в центр европейской части России придет летняя погода. Скорое потепление пообещал россиянам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова передает РИА Новости.
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