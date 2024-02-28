Доктор Мясников назвал три нетипичные причины хронического насморка

Теледоктор рассказал об огромном количество факторов, способных вызвать у человека насморк.В свежем выпуске авторской передачи "О самом главном" доктор Александр Мясников выделил несколько совершенно необычных причин насморка и рассказал о методах лечения и профилактики данного недуга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии