Доктор Мясников назвал три нетипичные причины хронического насморка

Теледоктор рассказал об огромном количество факторов, способных вызвать у человека насморк.В свежем выпуске авторской передачи "О самом главном" доктор Александр Мясников выделил несколько совершенно необычных причин насморка и рассказал о методах лечения и профилактики данного недуга.