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Царьград

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Доктор Мясников назвал три нетипичные причины хронического насморка

Доктор Мясников назвал три нетипичные причины хронического насморка

Теледоктор рассказал об огромном количество факторов, способных вызвать у человека насморк.В свежем выпуске авторской передачи "О самом главном" доктор Александр Мясников  выделил несколько совершенно необычных причин насморка и рассказал о методах лечения и профилактики данного недуга.

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