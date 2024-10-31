Из-под завалов взорвавшейся российской пятиэтажки достали трех человек

В Черкесске из-под завалов взорвавшегося дома достали трех человек. Об этом сообщает ТАСС. Как уточнили в МЧС, спасенных жильцов российской пятиэтажки передали медикам, об их состоянии ничего не сообщается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии