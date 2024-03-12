Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожен в Раменском городском округе

Атака успешно отражена Согласно сообщению мэра Москвы Сергея Собянина в его Telegram-канале, атака беспилотного летательного аппарата была успешно предотвращена благодаря действиям противовоздушной обороны (ПВО) в Раменском городском округе.
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