Джини Басс и Роб Пелинка сегодня проведут в Лос-Анджелесе встречу с Дэном Херли

Владелец «озерников» Джини Басс и генеральный менеджер клуба Роб Пелинка сегодня проведут в Лос-Анджелесе встречу с кандидатом на вакантный пост.
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