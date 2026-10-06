Мосты вдребезги. Но это ещё не всё. Что изменилось в зоне СВО?

Русские разнесли мосты в Киеве вдребезги. Однако на фронте ситуация не сильно изменилась. Военэксперт Орлов объяснил почему и что нужно сделать для прорыва.
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