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Оказывается, люди в Казахстане к России относятся хорошо

Оказывается, люди в Казахстане к России относятся хорошо

Блогер из Казахстана провел социальный эксперимент с флагом Украины и России. Первый никто не поднял и даже прошлись и пнули.

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Комментарии
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Борис Кокин
Факты пожалуйста предъявите, о том о чём пишете, в 90-е я жил в Казахстане, и скажу вам так, в те годы люди, что казахи, что русские, что чеченцы, что уйгуры с корейцами пытались выжить и воевать а тем более убивать друг друга и в мыслях не было, тем более Казахстан в те времена был гигантский плавильный котёл, и казахская нация в те времена была в меньшинстве если не на ровне со славянами по численности.
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8 час.
Семен Семеныч
ВРЕШЬ!!!!
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7 час.
Семен Семеныч
И в 90-е не было города Абай, был п.г.т. в Карагандинской области
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7 час.

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