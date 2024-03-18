Оказывается, люди в Казахстане к России относятся хорошо

Борис Кокин

Факты пожалуйста предъявите, о том о чём пишете, в 90-е я жил в Казахстане, и скажу вам так, в те годы люди, что казахи, что русские, что чеченцы, что уйгуры с корейцами пытались выжить и воевать а тем более убивать друг друга и в мыслях не было, тем более Казахстан в те времена был гигантский плавильный котёл, и казахская нация в те времена была в меньшинстве если не на ровне со славянами по численности.