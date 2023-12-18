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Закон, порядок, государство

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Автомобили попали в ДТП перед зданием полиции Уссурийска

Автомобили попали в ДТП перед зданием полиции Уссурийска

В Уссурийске на перекрестке Калинина — Лазо рядом с отделом полиции водитель Suzuki Escudo нарушил правила дорожного движения и выехал на пересечение улиц, не уступив дорогу другому транспортному средству.

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