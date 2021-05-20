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Что люди скажут?..

Что люди скажут?..

— …Ночь не спала и решилась. Иду на аборт… — поделилась сорокапятилетняя Алла. — Ну потому что не хочу людей смешить.

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Елена игрик
Если первый, долгожданный, единственный, с достатком все в порядке - надо рожать. Вот был бы десятый и по случайности, тогда да, стоит взвесить.
Евгений Моцарь
Да какая вам разница.что люди скажут?Фильм "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" помните?-Так народ говорит!ДА ГЛУПОСТИ ГОВОРИТ ВАШ НАРОД!!Хотели ребенка.Кучу денег вбухали во все это дело.Жилищные и материальные условия позволяют!И тут такой подарок от Небесной канцелярии!Рожайте!
Михаил_
«…не хочу людей смешить… муж-то что говорит? — Я даже не буду его тревожить этим известием» — ну, да: «Моё тело — моё дело». По факту намечается узаконенное убийство и наплевательское отношение к мнению мужа.
Виктор Белогорцев
придурков полно и что всех слушать, да я тебе такого наговорю, что будешь маму просить; роди меня обратно
Виктор Белогорцев
смотри на свое здоровье, родить мало, надо еще вырастить
Vera Dobryagina
Решать, конечно, женщине, но тут такой случай - нельзя отказываться от долгожданного счастья. Ну что такое сейчас - 45 лет? Рожают уже давно и гораздо позднее. Все условия имеются, муж будет на седьмом небе от счастья, вы здоровы, обеспечены - чего тут раздумывать?
Танюша Милая
Если здоровье позволяет плевать на мнение других . Свое счастье дороже . Единственное , кто этого ребенка подымать будет ?
Анна Желтоногова
РОЖАЙТЕ!
Юрий Викторович Рыбаков
... выскажу лично мое мнение - узнай я такое "дело" в обрисованной ситуации - этот союз закончится моментально. Думаю самый первый кому нужно все сказать это муж. Далее все сразу проясниться. А вот говно, про то кто и что скажет, из головы автору нужно выкинуть - жизнь это дар Мира.
Светлана CCC
Рожать и только рожать.Бог дал такое счастье. Живите для себя,а не для людей.
Насырова Наталья
Мужу обязательно надо сказать. А там уже решать вдвоем.
Дана Кононенко
Дура

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