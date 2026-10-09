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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Николай Заварухин: «Салават» сильно провел старт чемпионата. Был драйв, азарт, быстрота принятия решений. Молодые парни очень сильно добавили»

Экс-главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о выступлении «Салавата Юлаева» на старте сезона-2026/27.

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