Новая остановка в Лазаревском как отдельный вид искусства Копия знакового барельефа нашла своё место на автобусной остановке “Центр” по улице Лазарева.
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Новая остановка в Лазаревском как отдельный вид искусства Копия знакового барельефа нашла своё место на автобусной остановке “Центр” по улице Лазарева.