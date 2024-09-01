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Советы для родителей: как организовать выход с работы 2 сентября

Советы для родителей: как организовать выход с работы 2 сентября

Советы для родителей: как организовать выход с работы 2 сентября Юлия ЧинковаС приближением Дня знаний, отмечаемого 1 сентября, многие родители учеников начинают размышлять о том, как лучше всего провести этот значимый день в компании своих детей.

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