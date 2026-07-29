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Царьград

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Юрий Трутнев ознакомился с мощностями Архангельского ЦБК

Юрий Трутнев ознакомился с мощностями Архангельского ЦБК

Юрий Трутнев совместно с губернатором Александром Цыбульским посетил градообразующее предприятие НоводвинскаЮрий Трутнев в рамках рабочего визита в Поморье посетил Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат в Новодвинске.

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