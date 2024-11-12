«Предлагали булавки от сглаза. Чего только не случалось!»: Арина Шарапова пожаловалась на травлю коллег

Телеведущая Арина Шарапова откровенно рассказала об отношениях с коллегами по Первому каналу. В беседе с Юлией Ягафаровой в YouTube-шоу «PROжизнь» журналистка заявила, что ее травили на работе и строили ей козни.
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