«Ванкувер» не вышел в плей-офф в 6-й раз за 7 сезонов

«Ванкувер» не вышел в плей-офф в 6-й раз за 7 сезонов. Сегодня «Кэнакс» обыграли «Сиэтл» (5:2), но все равно лишились шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли.

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