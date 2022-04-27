«Ванкувер» не вышел в плей-офф в 6-й раз за 7 сезонов. Сегодня «Кэнакс» обыграли «Сиэтл» (5:2), но все равно лишились шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли.
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