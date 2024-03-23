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Газета.ру

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Маск одним смайлом поддержал отмену залога для Трампа в суде

Маск одним смайлом поддержал отмену залога для Трампа в суде

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск согласился с позицией о необходимости отменить залог для экс-президента США Дональда Трампа в суде для обжалования решения суда в Нью-Йорке по делу о предполагаемом завышении стоимости активов.

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