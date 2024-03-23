Маск одним смайлом поддержал отмену залога для Трампа в суде

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск согласился с позицией о необходимости отменить залог для экс-президента США Дональда Трампа в суде для обжалования решения суда в Нью-Йорке по делу о предполагаемом завышении стоимости активов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии