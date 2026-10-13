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«Яндекс» начал выплаты водителям такси после сбоев приложения «Яндекс Про»

«Яндекс» начал выплаты водителям такси после сбоев приложения «Яндекс Про»

«Яндекс» начал выплаты водителям такси, зарегистрированным в приложении «Яндекс Про» после масштабных сбоев.

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