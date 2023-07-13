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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

«Неприкасаемые». Кого не трогали советские снайперы во время Великой Отечественной войны?

В дневнике одного из немецких солдат сохранилась запись: «Русский снайпер – это что-то очень ужасное, от него не скроешься нигде! Малейшая неосторожность – и сразу получишь пулю между глаз… Только в темноте можно чувствовать себя в безопасности».

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