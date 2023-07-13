«Неприкасаемые». Кого не трогали советские снайперы во время Великой Отечественной войны?

В дневнике одного из немецких солдат сохранилась запись: «Русский снайпер – это что-то очень ужасное, от него не скроешься нигде! Малейшая неосторожность – и сразу получишь пулю между глаз… Только в темноте можно чувствовать себя в безопасности».