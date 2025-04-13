Три города за один день: как освободили Симферополь, Феодосию и Евпаторию

В Крымской наступательной операции, начавшейся 8 апреля 1944 года, приняли участие до 700 тыс человек с обеих сторон, использовались десятки тысяч орудий и минометов, сотни танков, самолетов и боевых кораблей различных классов.
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